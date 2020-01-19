تفاصيل إطلاق مدونة السلوك الإعلامي للأطفال والأسر

قال ناصر مسلم ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه فخور بالاشتراك في العمل علي مدونة السلوك الإعلامي للأطفال والأسر في مصر.



وأضاف مسلم، خلال كلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للإعلام حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل والأسرة، أن هذه المدونة تأتي من الاتفاقية الدولية للحفاظ على حقوق الطفل وأن القانون المصري به المواد التي تحافظ على نفس الحقوق.



وأضاف مسلم أن المدونة تأتي لاستكمال دور الإعلام الهادف للمساعدة على توعية الفرد والمجتمع للحفاظ على الأطفال.



فيما قالت الدكتورة رشا علام، أستاذ الصحافة والإعلام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مدونة السلوك للإعلام فيما يخص الطفل، ضرورة لضبط منظومة الإعلام ومدى دعمها للطفل وحقوقه.



وأضافت: وضعنا بنودا خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتضمن المعايير الأخلاقية والإعلانات الموجهة للأطفال ومشاركتهم في العملية الإعلامية.