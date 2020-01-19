AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تفاصيل إطلاق مدونة السلوك الإعلامي للأطفال والأسر

الأحد 19/يناير/2020 - 01:21 م
مؤتمر المجلس الأعلى
مؤتمر المجلس الأعلى للاعلام
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال ناصر مسلم ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه فخور بالاشتراك في العمل علي مدونة السلوك الإعلامي للأطفال والأسر في مصر.

وأضاف مسلم، خلال كلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للإعلام حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل والأسرة، أن هذه المدونة تأتي من الاتفاقية الدولية للحفاظ على حقوق الطفل وأن القانون المصري به المواد التي تحافظ على نفس الحقوق.

وأضاف مسلم أن المدونة تأتي لاستكمال دور الإعلام الهادف للمساعدة على توعية الفرد والمجتمع للحفاظ على الأطفال.

فيما قالت الدكتورة رشا علام، أستاذ الصحافة والإعلام في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مدونة السلوك للإعلام فيما يخص الطفل، ضرورة لضبط منظومة الإعلام ومدى دعمها للطفل وحقوقه.

وأضافت: وضعنا بنودا خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تتضمن المعايير الأخلاقية والإعلانات الموجهة للأطفال ومشاركتهم في العملية الإعلامية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمناسبة مرور 30 عاما.. الأعلى للإعلام ينظم احتفالية حقوق الطفل

30 عاما على توقيع وثيقة حقوق الطفل.. الأعلى للإعلام: التوعية بملف حقوق الطفل دورنا.. والإخوان حاولوا خفض سن الطفولة إلى 14 عاما

نائبة: واقعة طفلي بئر السلم لا ينبغي أن تمر مرور الكرام

عزة العشماوي: مصر أول من وقع على اتفاقية حقوق الطفل عام 90 .. فيديو

الأعلى للإعلام يصدر مدونة سلوك الطفل والأسرة

أعدها الأعلى للإعلام..ننشر أهداف مدونة سلوك الطفل

ترشيحاتنا

أمريكي محظوظ.. اشترى كنبة مستعملة فعثر بداخلها على كنز

القبض على المسئول الأمني لـ داعش

الأرصاد تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية

بالأرقام.. عبد الله السعيد يسير عكس آلة الزمن

تحرك عاجل بالبرلمان لاستدعاء وزيرة الصحة بشأن اختفاء 15 نوعا للأدوية دون بديل

فى زيارة مفاجئة ليلا.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا

فى زيارة مفاجئة ليلا.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة

بعد تخفيض سعرها.. عودة bmw الفئة الخامسة 2020 إلى مصر .. تفاصيل