أسبوع سيطرة حماقي علي حفلات دبي والمغرب والقاهرة.. ومحبيه: touch wood

عقب النجاح الكبير الذي حققه الفنان محمد حماقي وتألقه باضخم الحفلات الجماهيرية بموسم الرياض وبمجرد الانتهاء من وضع بصمة مميزة له لدي محبيه بالممكلة العربية السعودية والخليج العربي، حيث استطاع أن يسيطر على مدى أقل من أسبوع على أهم الأحداث الفنية التي أقيمت بكبري العواصم والمدن العربية بالقاهرة ومدينة كازابلانكا المغربية ومدينة دبي الإماراتية.





أولى حفلات حماقي كانت داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة الجديدة حيث أشعل إحتفالية لتكريم أبرز نجوم الفن والرياضة والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام ٢٠١٩ والتي نظمها حزب مستقبل وطن حيث شارك الجميع حماقي وصلات الغناء والرقص التي أشعلها حتى قرب منتصف الليل وتم تكريم حماقي كأفضل مطرب من قبل الحزب.





اما الحفل الثاني لحماقي فكان خلال تكريمه في الدورة الرابعة لمهرجان "كذا آرت" الذى أقيم فى مدينة كازابلانكا بالمغرب وحصوله على جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية بحضور عدد كبير من نجوم العالم العربي وعلى هامش المهرجان عقد مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله عن تدربه على ممارسة اللهجة المغربية من أجل تقديم أغنية بها تم الاستقرار عليها بالفعل ولم يكشف تفاصيلها.





أشاد حماقي خلال مؤتمره الصحفي بـ كازابلانكا بآداء الفنانة المغربية سلمى رشيد لأغنية "ما بلاش" قائلا: "فنانة موهوبة وأعتبرها حالة فنية خاصة، وأتشرف بأن تغنى لى كما فعلت المطربة جنات من قبل، كما أتشرف بأن يجمعنا دويتو غنائى، إذا تواجد مشروع جيد فلا مانع أن أتعاون معها".





واختتم حماقي جولته بحفل جماهيري ضخم بمدينة جميرا بدبي الإماراتية ضم مختلف الجنسيات العربية والأجنبية ضمن فعاليات الدورة ال 25 من مهرجان دبي للتسوق.





وقدم حماقي عددا كبيرا من أغانيه المحجبة لدي الجمهور منها "مابلاش" ،"راضيني"، "يزلزل" ،"ياستار" ،"ناويها"، "مايني" ،"جرى إيه"، "واحدة واحدة"، "داري" و"أحلى حاجة فيكي"، "قالوا عنك"، بالإضافة إلى اغنيته التي صورها مؤخرا "رسمك في خيالي"، وغيرها وتفاعل معه الجميع طوال تواجده علي المسرح واختتم الحفل ب "أم الدنيا" التي أشعلت حماس الجميع.





وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي إشادة بسيطرة حماقي علي أهم الفعاليات الفنية بمصر والعالم العربي مما جعل محبيه يعلقون بعبارات ضد الحسد مثل "ربنا يحفظه" و" touch wood" وغيرها من التعليقات المشيدة به.



