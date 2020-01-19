لرفع الوعي بخطورة ختان الإناث.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة التنمية واتحاد طلاب الطب

وقعت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة بروتوكول تعاون مع الاتحاد الدولى لطلاب الطب IFMSA-EGYPT بهدف رفع الوعي بخطورة ختان الإناث ومحاربة تطبيب الختان، وذلك في إطار دعم مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة لحق كل فتاة في العيش بكرامة وعدم المساس بها وإيمانا بدور الأجيال القادمة في رفع راية الوعي ضد العادات والممارسات الخاطئة.



من جانبه قال الدكتور عمرو الهراس المدير التنفيذى لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة إن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالمجلس القومي للمراة تعمل جاهدة لحشد كافة الجهود للقضاء على جريمة ختان الإناث في مصر بعد عودة أرتفاع معدلات ختان الفتيات من جديد، وتأتي هذه الجهود بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لما لها من دور قوى في التواصل مع كافة شرائح المجتمع ونحن سعداء اليوم لانضمام الاتحاد الدولى لطلاب الطب كقوة شبابية مثقفة واعية ستعمل معنا لمناهضة هذه الجريمة من خلال بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه اليوم.



وأضاف الدكتور عمرو حسن المدير الطبي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة أن ختان الإناث جريمة بشعة ترتكب في حق الفتيات ويعتبر تشويها صريحا للأعضاء التناسلية الأنثوية وأصبح الوضع الأن أكثر تعقيدًا عندما تنازل بعض الأطباء غير الأمناء عن رسالتهم الطبية وخرج مفهوم تجارى جديد علينا وهو تطيب الختان لذلك جاء توقيع بروتوكول تعاون اليوم مع الإتحاد الدولى لطلاب الطب إيمانا بدور الأجيال القادمة من أطباء مصر في مناهضة هذه الجريمة ودعم حق كل فتاة في العيش بكرامة.



وأعرب أحمد سعيد العليمى مسئول لجنة الصحة الإنجابية والإيدز بالإتحاد الدولى لطلاب الطب بمصر عن سعادته بهذه الخطوة الايجابية والتعاون المشترك مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة لكونها واحدة من أكبر المؤسسات الأهلية الداعمة للمراة والفتاة المصرية وأضاف أن القضاء على ختان الإناث ومحاربة واحدة من أخطر العادات والجرائم المصرية المرتكبة في حق الفتيات يحتاج لجهد كبير ومثابرة ونحن كطلاب كليات الطب سوف نحشد كل جهودنا وطاقتنا مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية لمحاربة تطبيب الختان والتوعية بخطورته النفسية والجسدية على الفتيات.



من الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولى لطلاب الطب IFMSA-EGYPT هو منظمة غير حكومية غير ربحية تمثل طلاب الطب في مصر وعضو كامل العضوية في الإتحاد الدولى لجمعيات طلاب الطب IFMSA