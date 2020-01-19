AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتنمية الموارد الذاتية واستغلال الأصول.. محافظ أسيوط يشكل لجنة لتطوير دار الضيافة

الأحد 19/يناير/2020 - 01:32 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط دار الضيافة التابع للمحافظة والذى يطل على نهر النيل وقرر تشكيل لجنة برئاسة المهندس عمرو عبد العال نائبه؛ لدراسة تطويره ورفع كفائته لتعظيم الاستفادة منه ضمن خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها حفاظًا على المال العام تنفيذا لخطة رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد.

وتفقد المحافظ أقسام دار الضيافة المكون من خمس طوابق ومزود بمطعم كبير ومرسى الدار على نهر النيل والذى ظل لعدة سنوات غير مستغل كما تفقد حديقة الدار.

وقرر محافظ أسيوط المضى قدمًا لتنفيذ خطة جادة لتطوير دار الضيافة ورفع كفائتها لتلبية احتياجات المحافظة في استقبال الشخصيات الهامة والوفود من ضيوف المحافظة وتحسين الخدمات بها لتظهر بالشكل الحضاري الذي يليق بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من منشآتها وموقعها المتميز على نهر النيل.

ووجه المحافظ نائبه بترأس لجنة تطوير الدار بالإستعانة بذوى الخبرة والكفاءات في هذا المجال للخروج بدار ضيافة تليق بالمحافظة مع الالتزام بمعايير الأمان والسلامة المهنية وتوفير قاعات اجتماعات كبرى بها متعددة الأغراض وتعظيم استغلال المرسى النهري بها معلنًا حصر جميع الأصول غير المستغلة التابعة للمحافظة ووضع خطة عاجلة للاستفادة منها وإعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وحفاظًا على المال العام.
لتنمية الموارد الذاتية واستغلال الأصول.. محافظ أسيوط يشكل لجنة لتطوير دار الضيافة
لتنمية الموارد الذاتية واستغلال الأصول.. محافظ أسيوط يشكل لجنة لتطوير دار الضيافة
لتنمية الموارد الذاتية واستغلال الأصول.. محافظ أسيوط يشكل لجنة لتطوير دار الضيافة
لتنمية الموارد الذاتية واستغلال الأصول.. محافظ أسيوط يشكل لجنة لتطوير دار الضيافة
لتنمية الموارد الذاتية واستغلال الأصول.. محافظ أسيوط يشكل لجنة لتطوير دار الضيافة
لتنمية الموارد الذاتية واستغلال الأصول.. محافظ أسيوط يشكل لجنة لتطوير دار الضيافة
لتنمية الموارد الذاتية واستغلال الأصول.. محافظ أسيوط يشكل لجنة لتطوير دار الضيافة
لتنمية الموارد الذاتية واستغلال الأصول.. محافظ أسيوط يشكل لجنة لتطوير دار الضيافة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يعلن تنفيذ خطة تنمية الموارد الذاتية وضبط الإنفاق

محافظ أسيوط: بدء خطة لتطوير الجهاز الإداري للمحافظة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب

محافظ أسيوط: بدء تطوير المحاجر لتنمية الموارد الذاتية ومنع التعدي عليها

محافظ أسيوط لممثلي 30 جمعية أهلية: تفعيل المشاركة المجتمعية يحقق التنمية.. ويعلن بدء تطوير المحاجر لتنمية الموارد الذاتية ومنع التعدي عليها

صرف دعم مادي.. الغضبان يشيد بمستوى تجهيز دار ضيافة زهور بورسعيد

محافظ أسيوط: خطة عاجلة لتطوير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة

ترشيحاتنا

#العم_ناصر.. بكى لسرقة دراجته وركب سيارة أحدث موديل

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

سر الخلطة.. طريقة عمل كفتة حاتي أحلى من المحلات

كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد

احرص على تناولها في الصباح .. 5 أطعمة صحية جدا على الريق

الصابغ والسابق والشهيد.. من هو يوحنا الذي عمد المسيح في نهر الأردن؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا

فى زيارة مفاجئة ليلا.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة

بعد تخفيض سعرها.. عودة bmw الفئة الخامسة 2020 إلى مصر .. تفاصيل