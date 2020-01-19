إيمان جمعة: د. الخشت ساهم في الارتقاء بجامعة القاهرة وتحقيقها نقلة نوعية في التصنيفات العالمية

نفت الدكتورة إيمان جمعة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أي نية للإساءة لجامعة القاهرة أو رئيسها، وشددت على اعتزازها وفخرها بالانتماء إلى جامعة القاهرة، مؤكدة أن قيادة الجامعة تحترم القانون وأحكامه وقدسيته ولا يمكن التشكيك في ذلك.



وقالت الدكتورة إيمان جمعة، على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، "لم أقصد البتة الإساءة إلي الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الذي أقدره تقديرا كبيرا وله مني كل الاحترام، ولم أقصد سيادته أصلا بحديثي . و ما يهمني الآن هو تصحيح و تبديد أي سوء فهم لما نشرته من قبل "، مؤكدة أن الدكتور الخشت، ساهم بشكل كبير في دعم عمليات التطوير في مختلف الكليات والارتقاء بالجامعة وتحقيقها نقلة نوعية في التصنيفات العالمية. كما أضافت ان المواقف المختلفة تؤكد حرص رئيس الجامعة على المبادئ والقيم التي تجعلنا نفخر بالانتماء لجامعة القاهرة.



ومن ناحية أخرى أعلن الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة عن ترحيب رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت "الشخصى" بالتصريحات الصحفية للدكتورة إيمان نعمان جمعه الأستاذ بكلية ورئيس قسم العلاقات والاعلام وما نشرته مؤخرا علي صفحات جريدة الأخبار وما نشرته مؤخرًا على صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، حول تقديرها واحترامها لموقف إدارة الجامعة من الحكم القضائي الخاص بتعيين معيدة بقسم العلاقات العامة بالكلية استدراكا لما سبق وان كتبته ونشرته علي صفحتها الشخصية علي موقع الفيسبوك حول الموضوع نفسه.