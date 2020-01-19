أهالي نجعي أبوزيد والعرب بدشنا يطالبون بتغيير خط مواسير متهالك لحل أزمة مياه الشرب

تلقى "صدى البلد" شكوى من أهالي نجعي العرب وأبوزيد بقرية أبودياب شرق التابعة لمركز دشنا، يتضررون فيها من انقطاع مياه الشرب بسبب خط المياه المتهالك.



وأوضح مقدمو الشكوى، أن خط المياه تم تركيبه منذ عام ١٩٨٠ وسط الأراضي الزراعية، ويخدم حاليًا حوالي ٢٠٠٠ نسمة تقريبًا.



وأشار مقدمي الشكوى، إلى أن خط المياه أصبح متهالكا حاليًا وتم تصليحه أكثر من مرة من قبل المجلس القروي، لكن يحدث به كسر كل فترة يتسبب في وقف المياه عن المنطقة نهائيًا.



وطالب مقدمو الشكوى، بتغيير خط المياه بالكامل والذي يبلغ طوله ٢ كيلو، بدلا من أعمال الترقيع التي تعد إهدارا للمال العام.

