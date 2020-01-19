شاهد.. الأمريكيات في مسيرات حاشدة ضد ترامب لهذا السبب

عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات حية لمسيرات نسائية مناهضة للرئيس دونالد ترامب، انطلقت صباح اليوم الأحد، في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بحقوق المرأة والمساواة فى الولايات المتحدة الأمريكية.



وانطلقت آلاف النساء الأمريكيات في تظاهرة لم تخل من الرجال وراء لافتة "رايز أب" في واشنطن العاصمة كجزء من مسيرات نسائية مناهضة للرئيس دونالد ترامب في جميع أنحاء البلاد.



وركزت المسيرة السنوية الرابعة في عاصمة البلاد على قضايا تشمل تغير المناخ، وحقوق الإنجاب، والإنصاف في الأجور، وإصلاح قوانين الهجرة وحقوق المثليين.



وأكدت أن حركة مكافحة ترامب لعام 2020 أكثر تنظيما وتركيزا على العمل، لكن الحركة التي نشأت لمعارضة رئاسة ترامب أكثر تشتتا مما كانت عليه بعد يوم من تنصيبه.



وتم تنظيم مسيرات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وفي أكثر من 180 مدينة.