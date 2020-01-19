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محافظات

الغضبان: الدولة تضع بورسعيد في أولويات مشروعاتها التنموية

الأحد 19/يناير/2020 - 01:49 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان، اليوم، الأحد، أن محافظة بورسعيد شهدت تقدم مختلف أوجه التنمية فى زمن قياسى، مما جعلها تخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن بورسعيد، كان لها النصيب الأكبر فى المشروعات القومية والتنموية العملاقة، والتى اتخذت من المحافظة نقطة الانطلاق نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة التى تضعها الدولة المصرية نصب أعينها.

وتطرق اللواء عادل الغضبان، للحديث عن مشروعات التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمي، واللذان يعدان من المشروعات العملاقة التى تهدف لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بشكل متطور يتواكب مع أهداف التنمية.

كما تناول الغضبان، المشروعات الصناعية والاستثمارية التى تمت فى جنوب وغرب وشرق بورسعيد، والتى تجعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية، لافتا الى أهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية التى تحتاج إلى تكاتف الجهود من أجل تحقيق الارتقاء والتقدم لمحافظة بورسعيد.
الغضبان: الدولة تضع بورسعيد في أولويات مشروعاتها التنموية
الغضبان: الدولة تضع بورسعيد في أولويات مشروعاتها التنموية
الغضبان: الدولة تضع بورسعيد في أولويات مشروعاتها التنموية
الغضبان: الدولة تضع بورسعيد في أولويات مشروعاتها التنموية
الغضبان: الدولة تضع بورسعيد في أولويات مشروعاتها التنموية
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