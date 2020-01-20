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محافظات

درة الصحراء.. سيوة تستعد لموسم السياحة الشتوية بمصر والعالم

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:31 ص
سيوة تستعد لموسم
سيوة تستعد لموسم السياحة الشتوية بمصر والعالم
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ايمن محمود
تعد واحة سيوة بمحافظة مطروح، من أجمل وأشهر المقاصد الشتوية، بمصر وذلك لما تتميز به من طقس دافئ شتاءً، إلى جانب المقومات الطبيعية والسياحية والأثرية المتعددة مما جعلها مقصدا للسياح المصريين والأجانب.

ومع قدوم اجازة نصف العام تنتعش السياحة بالوحة وترفع الفنادق شعار كامل العدد لاستقبال العديد من الرحلات والوفود للاستمتاع بتلك البقعة الفريدة والتي تقع في قلب الصحراء وتبعد عن مدينة مرسي مطروح بنحو 300 كيلو متر بالإضافة الي أسعار الإقامة والإعاشة فى متناول الجميع.

يقول محمد جيرى عضو مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، إن واحة سيوة تجذب السياحة المصرية والعالمية، طوال العام في الصيف تستقبل زوارها للسياحة العلاجية برمال جبل الدكرور والذي يعالج العديد من الأمراض الروماتيزمية والجلدية والعظام والسمنة.

وأضاف أن موسم الشتاء يميز واحة سيوة لطبيعتها المناخية،الدافئة إضافة إلى تعدد أنواع السياحة بها من السفارى والتزلج على الجليد والسياحة الثقافية والترفيهية، إلى جانب التخييم فى الصحراء .

واشار ان تلك المقومات جعلها مقصدا للعديد من النجوم العالميين والمصريين مثل زيارة الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، وقرينته، واحة سيوة عام 2006 فى زيارة استغرقت يومين، وتفقد الميادين وأعمال الإنشاءات بالواحة وعيون المياه، كما زار منطقة شالى "سيوة القديمة" ومعبد آمون، وقام بنشر صور له على حساباته الشخصية أثناء قضاء إجازته من قلب واحة سيوة.

كما تعد زيارة الملك تشارلز عام 2006 من اهم الزيارات بالوا حة والتي سلطت الضوء عليها وحققت رواج بالواحة.

ويقول المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح أن واحة سيوة تتميز بتعدد مقوماتها السياحية والتي جعل منها منطقة جاذبة لكافة أنواع السياحة.

واضاف ان واحة والعديد من المواقع الأثرية الإسلامية، مثل قلعة أو حصن شالي، إضافة إلى الآثار الرومانية والفرعونية مثل معبد الوحى أو التكهنات وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر وجبل الموتى ومعبد آمون.

وأوضح ان من أشهر عيون المياه بسيوة، عين الشمس أو عين جوبا ويطلق عليها أيضًا عين كليوباترا، ، ويوجد أيضا عين أبو شروف، وتقع على بعد 25 كم من وسط الواحة وبها نسبة كبريت تساهم فى علاج الأمراض.

كما تعد عين فطناس، من أشهر عيون سيوة، ويحرص السياح على زيارتها للاستحمام بها، ومشاهدة الغروب من جزيرة فطناس وسط أشجار النخيل والزيتون وبحيرات الملح.

وأشار ان أشجار النخيل والزيتون تغطي أراضي الواحة الواقعة فى قلب الصحراء، مما يعكس مناظر خلابة تغطي أراضي الواحة، إضافة إلى سياحة السفارى والتزلج على الرمال، والرحلات في الصحراء.

واستعدادا لاجازة نصف العام بواحة سيوة وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى لواحة سيوة خاصة مع الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء السياحى مع بدء اجازة نصف العام الاسبوع القادم واستقبال الواحة للسائحين الأجانب والمصريين.

واضاف انه تم التوجية لرئيس مركز ومدينة سيوة بازاله الإشغالات التي تعوق حركه السياحة حول منطقة شالي والجداريه مع متابعة تمهيد الطرق الداخلية والشوارع الرئيسيه بمشاركة شباب الواحة وبمعدات مجلس مدينة سيوة وذلك بمنطقه المنشيه وسيدي عبدالسلام وتورار ومدخل مدرسه الغربيين للتعلم الأساسي مع استمرار العمل لإزالة تجمعات مياه الامطار بباقي المناطق وردم الشوارع بالتربه الرمليه وذلك تيسيرا علي حركه سير المواطنين والسيارات في جميع اماكن تجمع مياه الأمطار التي تعوق الحركة المرورية.
درة الصحراء.. سيوة تستعد لموسم السياحة الشتوية بمصر والعالم
درة الصحراء.. سيوة تستعد لموسم السياحة الشتوية بمصر والعالم
درة الصحراء.. سيوة تستعد لموسم السياحة الشتوية بمصر والعالم
درة الصحراء.. سيوة تستعد لموسم السياحة الشتوية بمصر والعالم
درة الصحراء.. سيوة تستعد لموسم السياحة الشتوية بمصر والعالم
درة الصحراء.. سيوة تستعد لموسم السياحة الشتوية بمصر والعالم
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