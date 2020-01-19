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تكنولوجيا

Instagram تزيل هذه الخاصية من واجهتها الرئيسية

الأحد 19/يناير/2020 - 07:57 م
IGTV
IGTV
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شيماء عبد المنعم
قامت منصة إنستجرام "Instagram"، بإزالة زر IGTV البرتقالي المزعج من واجهتها الرئيسية فيما يبدو بمثابة اعتراف بنتائجه الباهتة، حيث أوضحت البيانات أن عدد مرات تنزيل تطبيق IGTV المستقل وصلت إلى 7 ملايين مرة فقط خلال 18 شهرًا منذ إطلاقه، بحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني.

وبينما وصل عدد مرات تثبيت تطبيق تيك توك TikTok المنافس إلى 1.15 مليار عملية تنزيل في نفس الفترة منذ إطلاق IGTV في شهر يونيو 2018، وفقًا للأبحاث التي أجراها الموقع التقني مع شركة Sensor Tower.

وقال متحدث باسم شركة فيسبوك: نظرًا لأننا واصلنا العمل على تسهيل إنشاء واستكشاف محتوى IGTV للناس، فقد تعلمنا أن معظم الناس يعثرون على محتوى IGTV من خلال الخلاصة الرئيسية، وقناة IGTV في Explore، وحسابات المبدعين، وتطبيق IGTV المستقل نفسه".

وأضاف "هناك عدد قليل جدا من الناس يستخدمون أيقونة IGTV في الزاوية اليمنى العليا من الواجهة الرئيسية في تطبيق إنستجرام، ونحن نهدف دائما إلى إبقاء إنستجرام منصة بسيطة قدر الإمكان، لذلك قمنا بإزالة هذه الأيقونة استنادا إلى هذه الدروس والتعليقات من مجتمعنا".

ولا يحتاج مستخدمو Instagram الآن إلى تطبيق IGTV المستقل لمشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة، حيث إن تجربة IGTV مضمنة في التطبيق الرئيسي، ويمكن الوصول إليها من خلال الخلاصة الرئيسية و Explore والملصقات الترويجية في القصص والحسابات الشخصية، ومع ذلك، فإن إزالة الأيقونة تعني أن IGTV لم يعد من عناصر إنستجرام الأساسية.

وقال متحدث باسم الشركة: "هدفنا هو إنشاء مكان مركزي لتحميلات الفيديو من شأنه تبسيط تجربة المبدعين الذين يمكنهم الآن الاستفادة من زر التحميل لتحميل الفيديوهات القصيرة والطويلة".
Instagram emoves IGTV Button Instagram emoves IGTV Button
Instagram emoves IGTV Button Instagram emoves IGTV Button
Instagram emoves IGTV Button Instagram emoves IGTV Button
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