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رياضة

الإسماعيلي يكشف تطورات مفاوضات ضم فخرالدين بن يوسف

الأحد 19/يناير/2020 - 01:13 م
فخرالدين بن يوسف
فخرالدين بن يوسف
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ياسمين تيسير
كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي عن تطورات مفاوضات النادي مع فخر الدين بن يوسف نجم فريق الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد صبري المنياوي في تصريحات إذاعية عبر أثير "9090 " أن المفاوضات تسير بشكل جيد مع اللاعب حيث يقترب من الانضمام للفريق الاول

ورفض ذكر تفاصيل القيمة المادية للصفقة، مشددا أن الأمور تسير بشكل جيد خاصة وأن اللاعب جيد وسيمثل إضافة للنادي.

أما بشأن إمكانية ضم لاعبين جدد فأكد أن الفريق بحاجة إلى ظهير أيسر جيد مشيرا إلى أن النادي مازال يبحث عن أفضل اللاعبين

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة.
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