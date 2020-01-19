إبراهيموفيتش وبن ناصر يقودان ميلان أمام أودينيزي بـ الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة أودينيزي، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإيطالي.
وجاء تشكيل ميلان كالتالي:
حراسة المرمى: دوناروما
خط الدفاع: كونتي - كاير- رومانيولي - تيو هرنانديز.
خط الويط: كاستييخو - فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر - فينتورا.
خط الهجوم: ولياو - إبراهيموفيتش.
وجاء تشكيل ميلان كالتالي:
حراسة المرمى: دوناروما
خط الدفاع: كونتي - كاير- رومانيولي - تيو هرنانديز.
خط الويط: كاستييخو - فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر - فينتورا.
خط الهجوم: ولياو - إبراهيموفيتش.