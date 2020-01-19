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رياضة

إبراهيموفيتش وبن ناصر يقودان ميلان أمام أودينيزي بـ الدوري الإيطالي

الأحد 19/يناير/2020 - 01:21 م
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
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محمد السعيد
أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة أودينيزي، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: كونتي - كاير- رومانيولي - تيو هرنانديز.

خط الويط: كاستييخو - فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر - فينتورا.

خط الهجوم: ولياو - إبراهيموفيتش.
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