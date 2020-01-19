رئيس جامعة بدر: إنشاء أكبر مدينة طبية سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل

قال الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، إن مشروع إنشاء مدينة طبية باستثمارات تتجاوز الـ25 أو 30 مليار جنيه، في مدينة بدر، هو إنجاز ضخم، لافتا الى أن مشروع مدينة طيبة يحتاج إلى شراكة عميقة بين الحكومة والقطاع الخاص وتعاون كامل لتنفيذه.



وأضاف الدكتور مصطفى كمال عبر الهاتف ببرنامج صباح الورد المذاع عبر فضائية TEN، أن المشروع المدينة الطبية عبارة عن مدينة متكاملة، تقدم الخدمات الطبية على أعلى مستوى.



وأشار رئيس جامعة بدر إلى أن تجهيزات مدينة طيبة ستكون بمستوى المدن الطبية العالمية، مؤكدا أن المدينة الطبية توفر 2000 فرصة عمل خلال مرحلة التنفيذ.



وتابع رئيس جامعة بدر أن تنفذ المدينة الطبية تم على 3 مراحل، منوهًا إلى أن هناك مقترحا بأن تشارك مجموعة من الشركات العالمية في إدارة المدينة.



وأوضح: "أن المدينة الطبية ستضم مول تجاري، ومركز إسعاف، وفندق، ومركز زراعة أعضاء، مضيفًا أن المدينة ستقدم نحو 20% من خدماتها مجانا لغير القادرين.