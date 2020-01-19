حبس موظف بالبريد لاستيلائه على 299 ألف جنيه من أموال العملاء بالغربية

قرر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم حبس موظف بأحد مكاتب البريد بمركز السنطة بمحافظة الغربية، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء 4 أيام على ذمة التحقيقات .



كانت معلومات وتحريات فرع مباحث البريد بمنطقة وسط الدلتا بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، برئاسة المقدم أحمد أبوزهرة رئيس مباحث البريد بطنطا، وبإشراف العميد طلعت عبدالهادى مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا، توصلت إلى وجود إستيلاء على مبالغ مالية من أحد مكاتب البريد بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية ، وأن وراء ارتكاب الواقعة (وكيل المكتب المشار إليه سابقًا وحاليًا يعمل بإحدى الوظائف بمنطقة بريد الغربية ) ، وقيامه بالاستيلاء على مبلغ (299 ألفا و 449 جنيها) من حسابات عملاء توفير المكتب إبان عمله به.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق استخراج إيصالي سحب من حسابات عميلين عقب وفاتهما ، وكذا إثبات أرباح لنحو (9) عملاء توفير بأقل من قيمتها والاستيلاء على الفرق لنفسه عن طريق إستخراج إيصالات سحب والتوقيع عليها ، قام بسداد مبلغ (283 ألفا و 851 جنيها) من إجمالى المبلغ المستولى عليها .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها .

