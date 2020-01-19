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بث مباشر.. وصول المشاركين في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

الأحد 19/يناير/2020 - 01:55 م
صدى البلد
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ريهام فيكتور
حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية مميزة، نقدم لكم بثا مباشرا يبرز لحظة وصول المشاركين في مؤتمر بشأن الأزمة الليبية.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، السبت، إلى ألمانيا؛ للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.

كان الرئيس السيسي تلقى دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمشاركة فى فعاليات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والتى تبدأ غدا بمشاركة قادة ورؤساء حوالى 11 دولة عربية وغربية معنية بالملف الليبي، بالإضافة إلى ممثلين عن 4 مؤسسات دولية وإقليمية، فى مسعى للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الليبي.

ويتوجه الرئيس السيسي من ألمانيا إلى بريطانيا للمشاركة فى فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التى تبدأ غدا الإثنين فى العاصمة البريطانية بناءً على دعوة من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون. ويشارك فى الفعاليات العديد من قادة إفريقيا والشركات والحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في إفريقيا.​

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