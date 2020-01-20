هواوي تبدأ إطلاق أندرويد 10 لهذا الهاتف

بدأت شركة هواوي "Huawei" الصينية، في إطلاق آخر تحديثات واجهة المستخدم EMUI 10 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10 لهاتف P30 Lite، وذلك بعد إطلاقها مؤخرا لهواتف Huawei P30، Huawei P30 Pro في المملكة المتحدة.



ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena"، بأن التحديث بدأ يصل لمستخدمي هاتف بي30 لايت في جنوب أفريقيا، وهو يأتي بحجم 3.82 جيجابايت، ويأتي مع المزايا الجديدة التي يأتي بها نظام أندرويد 10، إلى جانب المزايا الخاصة بشركة هواوي، مثل الوضع المظلم على نطاق النظام، والأداء المحسن، والرموز المستديرة الجديدة، و HiCar في الأسواق المدعومة.



ويمكن لمالكي هاتف Huawei P30 Lite تنزيل التحديث الجديد من خلال الذهاب إلى الإعدادات "Settings"، ثم النظام "System"، ثم تحديث البرنامج "Software Update".



يذكر أن هاتف هواوي P30 lite، صدر في شهر أبريل الماضي، بمعالج Kirin 710 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 512 جيجابايت عن طريق استعمال بطاقة الذاكرة microSD الخارجية.



ويحتوي هاتف هواوي P30 lite، على كاميرا ثلاثية مع دعم وظيفة الذكاء الاصطناعي، وتضم عدسات بدقة 48 و 8 و2 ميجابيكسل وفلاش مع مستشعر بصمة الأصابع، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابيكسل، وبشاشة قياس 6.15 بوصة، وبطارية سعة 3340 مللي أمبير ساعة، ويعتمد نظام التشغيل جوجل أندرويد 9.0 مع واجهة المستخدم EMUI 9.0.1.



الجدير بالذكر أن إطلاق التحديث يأتي بعد نحو أسبوعين من تأكيد حساب رسمي لشركة هواوي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo أنها سوف تطلق واجهة المستخدم EMUI 10 لسبعة هواتف جديدة، من بينهم أربعة هواتف هواوي وهونر في فبراير المقبل، وثلاثة أخريين في شهر مارس القادم.

