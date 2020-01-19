في ذكرى ميلاده الــ 54.. من هو القاضي الذي تولى إمامة الحرم المكي؟

في ذكرى ميلاده الــ 54 يعرض موقع صدي البلد السيرة الذاتية لإمام الحرم المكي السابق سعود بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل شريم من فخذ الحراقيص من بني زيد المعروفة في نجد والذي ولد في الرياض في السادس عشر من يناير للعام 1966 حيث عُين إماما للحرم المكي في أوائل العقد التاسع من القرن الماضي.



ويعمل حاليا عميدا لكلية الدراسات القضائية والأنظمة جامعة أم القرى وقاضي سابق بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة، حيث عين في في الفترة مابين عامي 1992 و1993 ـقاضيًا في المحكمة الشرعية الكبرى في مكة المكرمة وتم تكليفه بالتدريس في المسجد الحرام في الفترة ما بين عامي 1993 و 1994.



درس القاضي بالمحكمة الكبري بمكة في مدرسة عرين الابتدائية ثم المتوسطة في المدرسة النموذجية ثم الثانوية في ثانوية اليرموك الشاملة والتي تخرج منها في الفترة مابين عامي 1983 و1984 ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة محمد بن سعود بالرياض قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة والتي تخرج منها في الفترة مابين عامي 1988 و1989 ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء بعد تخرجه.



كما نال درجة الماجستير في الفترة ما بين سنتي 1992 و1993 حيث تلقى العلم عن عدد من المشايخ منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن جبرين رحمهم الله والشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان والشيخ صالح الفوزان والشيخ فهد الحسن رحم الله من توفي منهم وحفظ لنا من بقي.



تولى مناصب عدة منها: عُين دارسًا بالمعهد العالي للقضاء, وكذا عُين إمامًا وخطيبًا للمسجد الحرام, وعُين قاضيًا بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة، كما تم تكليفه بالتدريس في المسجد الحرام, ونال درجة الدكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

