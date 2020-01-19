الأعلى للإعلام يوصي بأخذ آراء الأطفال عند إعداد محتوى خاص بهم

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أولى جلساته التشاورية حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل "كود الطفل"، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.



وأوصى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأخذ آراء الأطفال في الاعتبار عند إعداد أي محتوى إعلامي خاص بهم أو أي محتوى يتناول شأن من شؤونهم.



وأكد المجلس على حق الأطفال كمستهلكين في تلقي المعلومات ومشاركتها طالما المحتوى الإعلامي لا يتضمن أي مواد قد تسبب أذى لهم أو لغيرهم.



وشدّدت المدونة على ضرورة احترام كرامة الأطفال إذا اقتضى الأمر التعامل المباشر معهم أو تغطية قضايا تمسهم.



وقالت لويجي بيتر، نائب ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، إنه بجانب الاحتفال الذى تم تنظيمه مسبقا بمرور 30 سنة على الوثيقة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وهي ما نبني عليها اليوم مدونة وكود الطفل.



وأضاف في كلمتها انّ المجلس القومي للأمومة والطفل من المؤسسات التي أثرت على حياة الطفل ورفاهيته، و اليونيسيف عندما تعمل على شيء يخص الطفل في أي دولة، تتواصل مع الجهات التي تهتم بالطفل وتهتم بتفعيل المواثيق الخاصة به والتي توقع بلاده عليها مشيرة الى أنّ الإعلام هو القوة الرابعة في أي دولة، لذلك فتحويل الحقوق إلى شغل شاغل للعاملين للحديث عنها لتفعيلها، كما أنّ المدونة تدعو أن يكون الطفل له رأي في المحتوي المقدم له فى وسائل الإعلام وضمان حقوقه.