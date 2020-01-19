إيراداته واقعة.. ناقد فنى يهاجم فيلم تامر حسنى

قال الناقد الفنى، طارق الشناوى، إن الإقبال على فيلم الفلوس للنجم تامر حسنى كان ضعيفأ للغاية مقارنة بأعماله السابقة، خاصة وأن تجربته في هذا الفيلم "أكشن " ومغايرة تماما عن الصورة الذهنية له عند جمهوره.



وكشف طارق الشناوى، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، بأن فيلم الفلوس لم يأت بإيرادات فى مصر مقارنة بالخارج فقد حقق إيرادات كبيرة وذلك لأسباب تتعلق بفرق العملة.



وأكد طارق الشناوى، أن فيلم الفلوس يوجد به مشاكل عديدة بتكوينه الفنى، مطالبا الفنان تامر حسنى بمساءلة نفسه حول أسباب ضعف إيرادات فيلمه ويمتلك الصراحة والجرأة للإعتراف بنقاط ضعف الفيلم .



ولفت طارق الشناوى، إلى أن الفنان أمير كرارة فى حالة خوضه تجربة فنية أكشن جمهوره يقتنع به بخلاف تامر حسنى والذى اعتاد جمهوره على الأدوار الاجتماعية "اللايت الخفيف ".



فيلم الفلوس بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.



وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.