لدعم مشاريع الاستثمار.. بروتوكول تعاون بين جمعية الفرانكفونيين وغرفة التجارة الفرنسية

وقعت جمعية المهندسين الفرانكفونيين وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر على بروتوكول تعاون في مجال التدريب، بهدف دعم مشاريع الاستثمار المتعددة في مصر والمساهمة في تطوير الأعمال الجارية.



وذكرت الغرفة الفرنسية - في بيان صحفى اليوم /الأحد/ - أن البروتوكول من شأنه تعزيز التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات والمعرفة والمهارات بين الجمعية والغرفة.



وأشار البيان إلى أنه قام بتوقَيع البروتوكول كل من: المهندسة نيفين علي يونس رئيسة جمعية المهندسين الفرانكفونيين بمصر، وحسن بهنام مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وذلك بحضور محمد غراب عضو الجمعية ومسئول لجنة التدريب بها، ومي عمر مسئولة اللجان والتدريب بالغرفة الفرنسية.

