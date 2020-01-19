صدام مع الشركات البريطانية.. جونسون يفرض قيوداً جديدة على المهاجرين

ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يجهز لفرض قيود جديدة على المهاجرين ذوي المهارات المتدنية الذين ينتقلون إلى بريطانيا بعد انتهاء الفترة الانتقالية للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في ديسمبر.





وقد تثير هذه الخطوة غضب الشركات البريطانية وتضع الحكومة في مسار تصادمي مع الشركات.





وأوضحت الصحيفة أن مساعدي جونسون يعدون خططا ستتيح للحكومة تقديم موعد تعديل قواعد الهجرة عامين مما سيسمح بإلغاء التمديد المؤقت للقواعد الحالية حتى عام 2023.





وأضافت تليجراف أنه من المتوقع أن تقدم وزيرة الداخلية بريتي باتيل المقترحات للحكومة هذا الأسبوع في إطار ورقة عمل عن نظام الهجرة في المملكة المتحدة مستقبلا.



