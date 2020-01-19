على جمعة: عناية الصحابة بالحديث كانت بداية المنهج العلمي للمسلمين

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن القرآن الكريم وصل إلينا بالتواتر ولم يختل فيه حرف واحد، وحُفظ على مستوى الأداء الصوتي للحروف ومخارجها والكلمات وطريقة نطقها.



وأضاف «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أنه نشأت عدة علوم للحفاظ على هذا الكتاب الكريم، منها: علم النحو والصرف، والقراءات، والتفسير، وعلوم اللغة كلها، منبهًا: بل إن المعاجم العربية إنما وضعت للحفاظ على هذه البيئة التي منها ذلك الكتاب العظيم.



وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه لم يحدث في العالم أن حفظ الأطفال في الكتاتيب والمنارات كتاب مقدس أو غير مقدس، ولم يحدث أبدا أن حفظ غير الناطقين بلغة ما نصا مقدسا بطول القرآن، وهم لا يعرفون لغته، ولا يفهمونها.



وتابع : " فلا يزال أحدهم مع صغر سنه وعجمة لسانه يقوم بقومه بالقرآن في الصلاة، ولا يخطئ منه حرفا إنها معجزة ربانية واضحة ولكن أكثر الناس لا يعلمون".



وفي سياق متصل، نوه المفتي السابق إلى بذل المسلمون جهدا مبدعا وغير مكرر في توثيق كلام النبي - صلى الله عليه وسلم-؛ فأنشئوا علوما كثيرة، ولم يحدث مثل ذلك أبدا لأي نبي أو مفكر أو عالم أو شاعر أو أديب في تاريخ البشرية فهو أمر فريد اختص بكلام النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-.



وواصل أنه يُفضل تفصيل كيفية التوثيق في عهد الصحابة والتابعين دلالة على ما حدث بعد ذلك في العصور التالية وإلى يومنا هذا؛ حتى يعلم الناس بعض الذي حدث، ودقته، وكيف اتبع المسلمون المنهج العلمي بما لا مزيد بعده من الدقة.



وأردف أن الصحابة –رضوان الله عليهم- كانت لهم عناية شديدة في رواية الحديث ونقله؛ فرحل جابر بن عبد الله الأنصاري مسيرة شهر إلي عبد الله بن أُنَيْس في حديث واحد [ذكره البخاري في صحيحه].



واستطرد أنه روى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه- أنه قال : «إني كنت وجارٌ لي من الأنصار في بنى أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يومًا وأنزل يومًا، فإذا نزلتُ جئتُه بخبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله »، [رواه البخاري].



وواصل أنه ورد عن أبى هريرة -رضي الله عنه- أنه قال : «إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حَدَّثْتُ حديثًا، ثم يتلو {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصَّفْقُ في الأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بِشِبَعِ بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون»، ( رواه البخاري).

