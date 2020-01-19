اشغل وقت فراغك.. 7 طرق فعالة للتحكم في الجوع

الشعور بالجوع واحد من اهم المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص، لاسيما في وقت متأخر من الليل، فيحتاج بعض الأشخاص من تناول التسالي والوجبات السريعة، فتعرف على الطرق الفعالة للتحكم في الجوع، وفقًا لموقع "stylesatlife".



طرق التحكم في الجوع:



- تناول البروتين في كل وجبة.



- النوم بشكل كافِ.



- شرب الماء بكميات كافية ما لا يقل على 8 اكواب في اليوم الواحد.



- ممارسة الرياضة باستمرار.



- الامتناع عن شرب العصائر.



- اشغل يومك في انجاز المهام والقضاء على وقت الفراغ.



- تناول الخضروات ذات السعرات الحرارية القليلة.







