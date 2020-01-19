اهم الأخبار.. الأهلي لـ أزارو: امشي.. موعد تراجع سعر الدولار لـ 13 جنيهًا.. زلزال يضرب الغردقة

صدى البلد



أكد الإعلامى كريم خطاب أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أصبح خارج حسابات الجهاز الفنى للفريق بشكل نهائي.



زلزال بقوة 4.09 درجة يضرب الغردقة .. تفاصيل أكد الإعلامى كريم خطاب أن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أصبح خارج حسابات الجهاز الفنى للفريق بشكل نهائي.



أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل مساء يوم السبت الموافق 18 /01 /2020 هزة أرضية على بعد 97 كم جنوب شرق مدينة الغردقة (داخل البحر الأحمر).



تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل مساء يوم السبت الموافق 18 /01 /2020 هزة أرضية على بعد 97 كم جنوب شرق مدينة الغردقة (داخل البحر الأحمر).



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدًا الاثنين، على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



رئيس الوزراء يتفقد مصنع سيماف لصناعة عربات المترو والقطارات يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدًا الاثنين، على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مصنع سيماف لصناعة عربات القطارات والمترو لمتابعة أعمال المصنع وتطويره.



بخط يده.. رسالة رئيس الوزراء داخل مصنع سيماف.. تفاصيل تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مصنع سيماف لصناعة عربات القطارات والمترو لمتابعة أعمال المصنع وتطويره.



قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف"، رافقه خلالها المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين.



ماسوني أم مؤرخ تركي.. من هو الرجل الذي يقبل أردوغان يده؟ قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف"، رافقه خلالها المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين.



عاصفة من الانتقادات طالت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أردوغان وهو يقبل يد شخص، مما أثار التكهنات حول ذلك الرجل الذي قبل الرئيس التركي يده.



ارتفاع الدولار في البنوك اليوم الأحد 19-1-2020 عاصفة من الانتقادات طالت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها أردوغان وهو يقبل يد شخص، مما أثار التكهنات حول ذلك الرجل الذي قبل الرئيس التركي يده.



سجل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 19 -1-2020 بحسب آخر التحديثات ارتفاع طفيف، حيث ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري بنحو قرشا واحدا مسجل 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.



سيصل لـ 13 جنيها.. خبير أسواق مال يكشف موعد تراجع سعر الدولار.. فيديو سجل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 19 -1-2020 بحسب آخر التحديثات ارتفاع طفيف، حيث ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري بنحو قرشا واحدا مسجل 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.



قال وائل عنبة، خبير أسواق المال، إن ارتفاع سعر الفائدة كان سببا فى تراجع جذب الاستثمار، لافتًا إلى أنه كلما انخفضت سعر الفائدة زادت عجلة الاستثمار سواء محليًا أو عالميًا، موضحًا أنه من المهم ثبات التشريعات، وأن تغييرها المستمر يضر بالسوق الاقتصادى المصرى.



صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الإدلاء "قصاصي الأثر" لصالح قوات حرس الحدود اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27 /1 /2020.



الرئيس السيسي لـ وزير الخارجية الأمريكي: الحل الشامل السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الإدلاء "قصاصي الأثر" لصالح قوات حرس الحدود اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27 /1 /2020.



استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بالعاصمة الألمانية برلين صباح اليوم باستقبال مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة، بمقر إقامته".



المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة لـ مي عز الدين استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بالعاصمة الألمانية برلين صباح اليوم باستقبال مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة، بمقر إقامته".



كتب افيخاي ادراعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، رسالة للفنانة المصرية مي عز الدين في عيد ميلادها.