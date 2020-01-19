تعليم القاهرة: نرصد كل محاولات الغش الالكتروني ونتعامل معها بالقانون





أدى طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة اليوم الأحد، امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية ، وذلك بجميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى محافظة القاهرة.وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن إجمالي عدد الطلاب الممتحنين اليوم بلغ (164000) طالب وطالبة داخل (707) لجنة، بالإضافة لعدد(20)على مستوي الجمهورية من بينهم عدد (6) طالب وطالبة يؤدون الامتحان بمستشفى ( 57357 ).وقال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،إن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط ومناسبة للوقت وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة ، وجاءت ورقة امتحان الهندسة عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط واضح وكبير بها جميع الأسئلة ولا يوجد اخطاء بالطباعة ، كما جاءت الأسئلة واضحة وشاملة لجميع أجزاء المنهج تشمل ( سؤال موضوعي وأربع أسئلة مقالية كل سؤال مكون من فقرتين ) مرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدي الطلاب طبقًا للوزن النسبي وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للإجابة ويسمح بالمراجعة.وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن ورقة امتحان التربية الفنية جاءت عبارة عن ورقة واحدة واضحة من حيث الشكل العام والأسئلة شاملة لجميع أجزاء المنهج ومرتبة ومتنوعة بين سؤالين إجباري ( ثقافة فنية + تعبير فني ) وثلاثة أختياري منهم ( التصميم الفني – التذوق الفني – الأشغال الفنية ) مناسبة للوقت.وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلي أنه لم ترد أية شكاوى إلى غرفة العمليات المركزية بالمديرية حتى الآن ، ونصح أبنائه الطلبة بعدم اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول .وأكد أن غرفة العمليات ولجنة مكافحة الغش الالكتروني ترصد أي محاولة غش وتتعقبها لتصل لمصدرها ويتم التعامل وفق القواعد والقوانين المنظمة لمكافحة الغش بكل صورة.