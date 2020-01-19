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تعليم

محافظ الفيوم يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدرسة المصرية اليابانية

الأحد 19/يناير/2020 - 03:18 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسى الأول بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم الجديدة، بحضور الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور يوشيفومي آمورا الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، والدكتور كازواكي هاشيموتو المدير المشارك بوحدة إدارة المدارس اليابانية المصرية، والدكتورة ابتسام حسني مدير المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم الجديدة.

في كلمته، أكد محافظ الفيوم على التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والياباني في العملية التعليمية تفعيلًا للمشروع القومي الذي يرعاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بهذا النوع من التعليم، مشيرًا إلى أنه قد سبق له زيارة دولة اليابان عام 2016 وشاهد حرص الشعب الياباني على التعليم وتنمية المهارات البشرية على كافة المستويات.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بتواجد أعداد كبيرة من أولياء أمور تلاميذ المدرسة، مشيدًا بحرصهم عن إلحاق أبناءهم بهذا النموذج من التعليم المزدوج المصري الياباني، كما قدم شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم لاهتمامها بهذا النموذج التعليمي، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للنهوض بالمدرسة والارتقاء بالمستوى التعليمي بها، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًا متميزًا.

كما أكد محافظ الفيوم على أهمية الأنشطة المدرسية كأداة للابتكار والإبداع في العملية التعليمية.

تضمن الحفل عددًا من العروض والفقرات الفنية التي نالت استحسان الجميع، وعلى هامش الزيارة تفقد محافظ الفيوم معرض أنشطة ومنتجات الطلاب الخاصة بمنهج 2.0 وأنشطة التوكاتسو، كما تفقد صالة الألعاب الرياضية الخاصة بتلاميذ المدرسة، وقام بمنح عدد من تلاميذ المدرسة شهادات تقدير، فيما قامت إدارة المدرسة بتقديم درع للمحافظ تقديرًا لدوره في دعم المنظومة التعليمية بالمدرسة.

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