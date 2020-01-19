شاهد.. لحظة وصول الرئيس الجزائري لحضور مؤتمر برلين

عرضت فضائية " اكسترا نيوز" لقطات حية للحظة وصول الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا.









وتوجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى برلين، اليوم الأحد للمشاركة في أشغال الندوة الدولية حول ليبيا، وتعتبر هذه الزيارة أول زيارة خارجية للرئيس تبون بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية.





وقد تلقى تبون دعوة رسمية من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للمشاركة في مؤتمر برلين، والذي سيخصص هذه المرة لمناقشة الأزمة الليبية.





ولعبت الدبلوماسية الجزائرية دورا هاما في حل الأزمة الليبية، حيث سبق لها أن استقبلت رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وممثلين عن قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر.





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء امس السبت، إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده اليوم الأحد ١٩ يناير.





وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن ذلك يأتى تلبية لدعوة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بالاضافة الي ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة".





واستقبلت الجالية المصرية فى ألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأعلام، وذلك خلال وصوله لمدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها اليوم الأحد.



