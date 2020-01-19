AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. لحظة وصول الرئيس الجزائري لحضور مؤتمر برلين

الأحد 19/يناير/2020 - 03:03 م
الرئيس الجزائرى
الرئيس الجزائرى
Advertisements
آيات احمد
عرضت فضائية " اكسترا نيوز" لقطات حية للحظة وصول الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا.


وتوجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى برلين، اليوم الأحد للمشاركة في أشغال الندوة الدولية حول ليبيا، وتعتبر هذه الزيارة أول زيارة خارجية للرئيس تبون بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية.

وقد تلقى تبون دعوة رسمية من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، للمشاركة في مؤتمر برلين، والذي سيخصص هذه المرة لمناقشة الأزمة الليبية.

ولعبت الدبلوماسية الجزائرية دورا هاما في حل الأزمة الليبية، حيث سبق لها أن استقبلت رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وممثلين عن قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء امس السبت، إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده اليوم الأحد ١٩ يناير.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن ذلك يأتى تلبية لدعوة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، بالاضافة الي ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة".

واستقبلت الجالية المصرية فى ألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأعلام، وذلك خلال وصوله لمدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها اليوم الأحد.

هذا ودائما ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة دعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الجزائري يقبل دعوة للمشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر إقامته في ألمانيا قبل المشاركة بمؤتمر برلين

وصول الرئيس الفرنسي مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية ..فيديو

مظاهرات ضد أردوغان تزامنا مع انعقاد مؤتمر برلين بشأن ليبيا.. فيديو

شاهد.. وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لحضور مؤتمر برلين

ترشيحاتنا

البسوا تقيل.. الأرصاد: تقلبات مناخية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.. فيديو

الصابغ والسابق والشهيد.. من هو يوحنا الذي عمد المسيح في نهر الأردن؟

كم من كربة أبكت عيونا .. رسالة مؤثرة من أبو جبل لـ متابعيه

السراج يكشف خياراته حال عدم التوصل لاتفاق في مؤتمر برلين.. ولهذا السبب طلب مساعدة تركيا

تصريحات خبيثة عن الجيش الليبي.. هل يسعى أردوغان لإفشال مؤتمر برلين؟

يوتيوبر وطبيب| 5 معلومات عن علي غزلان خطيب منة عرفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تنطفئ أنوارها.. شرم الشيخ مدينة عالمية في عهد الرئيس السيسي

فى عيد ميلادها.. 20 فستانا تبرز جمال أنغام.. شاهد

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا