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أخبار العالم

بوتين يلتقي أردوغان قبل انطلاق مؤتمر برلين.. ماذا دار بينهما؟

الأحد 19/يناير/2020 - 03:04 م
اردوغان - بوتين
اردوغان - بوتين
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رحيم يسري
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن تركيا وروسيا اتخذتا قرارا جيدا بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، والجانبان المتنازعان استجابا للدعوة.

وعقد وفدان دبلوماسيان من تركيا وروسيا اجتماعا على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا، اليوم، الأحد، برئاسة رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.

وخلال اللقاء قال بوتين: "لم نتمكن من حل جميع المسائل بشأن ليبيا في موسكو ولم يدعم أحد الأطراف الاتفاق ولكن يجب المضي قدما".

من جانبه هاجم أردوغان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي مطالبا بضرورة وقف "سياسة حفتر العدوانية" لتحقيق السلام في ليبيا.

ويشارك في مؤتمر برلين، كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، وقائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر.

كما تشارك في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في الأمم المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.
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