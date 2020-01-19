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أخبار العالم

وزير العدل السعودي ينهي خدمة قاضيين بسبب تردي الإنتاجية

الأحد 19/يناير/2020 - 03:15 م
وزير العدل السعودي
وزير العدل السعودي
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قسم الخليج
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية الدكتور وليد الصمعاني؛ قرارا بإنهاء خدمة قاضيَّيْن.

ووفقا لما تداولته وسائل الإعلام، فإن أسباب قرار إنهاء خدمة القاضيين الصادر بحقهما قرار وزير العدل السعودي ضعف الكفاية العلمية والقضائية، وخلل في تسبيب أحكامهما، وتردي الإنتاجية، وعدم الانضباط في العمل؛ ما تسبّب في تكدُّس القضايا لديهما.

ويواصل المجلس الأعلى للقضاء، جهوده في متابعة حُسن سير المحاكم وأداء كوادر العاملين فيها، وضمان التأكّد من قيام الدوائر القضائية بواجبها في تحقيق العدالة بمخرجات تعكس التطور الشمولي لمرفق القضاء.
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