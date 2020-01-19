ممنوعون من الحلويات.. 4 خرافات حول مرض السكر

يمكن أن يؤثر مرض السكري على أي شخص بغض النظر عن العمر والجنس إليك مجموعة أساطير حول مرض السكر وحقائقها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





- الأسطورة 1: مرضى السكري لا يمكنهم تناول السكر





هذه واحدة من أساطير الأكثر شيوعًا والتي تحتم على الأشخاص المصابين بها تناول نظام غذائي خالٍ من السكر، ولكن الامر مختلف تماما فعندما يكون لديك مرض السكري من الأفضل تجنب الكربوهيدرات ولكن هذا بالتأكيد لا يعني أنك تتوقف عن تناولها، انت تحتاج إلى نظام غذائي متوازن في نهاية اليوم، والكربوهيدرات هي جزء من هذا النظام الغذائي المتوازن.





الأسطورة 2: مرض السكري من النوع 2 صعب السيطرة عليه





يمكن أن يؤدي كلا النوعين من مرض السكري إلى مضاعفات كبيرة ويمكن لنمط الحياة الصحي أن يساعد على ضبط السكر لديك





الأسطورة 3: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فستصاب بمرض السكري





حقيقة : يعتقد معظم الناس أن مرض السكري يحدث بسبب السمنة فبالفعل تزيد مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة مما يؤدي إلى الإصابة بالسكري.





الأسطورة 4: يجب عليك تجنب الفواكه



