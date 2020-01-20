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محافظات

بيتزا سانت كاترين.. اللبة خبز بدوي ساحر المذاق

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:31 ص
اللبة
اللبة
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ايمن محمد
يعتبر الخبز البدوي "اللبة" هي الفطيرة الأشهر بين بدو سانت كاترين.

يقول رمضان الجبالي من المهتمين بالتراث البدوي بجنوب سيناء، إن اللبة تتكون من الدقيق والملح والماء وتعتبر وجبه اساسيه عند أهل سيناء، مشيرا إلى ان بدو سيناء يجيدون طهي ذلك النوع من الخبز حيث يتم تناوله مع أشكال مختلفة من الطعام ويعد وجبة سائدة بين بدو سانت كاترين.

وأضاف الشاب محمد فتيح ادمن صفحة "سانت كاترين مدينتي الجميلة" أنه يمكن تناول خبز اللبة مع الدقة التي تتكون من الزعتر والكمون والبهارات المتنوعة حيث يكون لها مذاق لذيذ.

وأشار فتيح إلى أن زوار سانت كاترين يطلبون تلك الوجبة البسيطة في رحلات السفاري، ويستمتعون بمشاهدة البدو وهم يقومون بإعداد هذا النوع من الخبز.

بيتزا سانت كاترين.. اللبة خبز بدوي ساحر المذاق
بيتزا سانت كاترين.. اللبة خبز بدوي ساحر المذاق
بيتزا سانت كاترين.. اللبة خبز بدوي ساحر المذاق
بيتزا سانت كاترين.. اللبة خبز بدوي ساحر المذاق
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