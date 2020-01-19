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حوادث

16 فبراير.. دعوى غلق صيدليات شهيرة لمخالفتها للقانون

الأحد 19/يناير/2020 - 03:17 م
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من صيدلي ومحام، والتي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لصيدليات شهيرة، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذا للأحكام القضائية لجلسة 16 فبراير المقبل.

وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 57217 لسنة 73، أن مهنة الصيدلة عانت من احتكارات وتلاعبات القلة التي ضربت عرض الحائط بقوانين وأخلاقيات مهنة الصيدلة وتحايلت وسلكت كل السبل الملتوية للالتفات على المحظورات التي جاء بها قانون الصيدلة.

وأضافت الدعوى، أن تلك المحظورات التي أيدتها المحكمة الدستورية العليا والتي شُرعت حماية لجموع الصيادلة ومصالح الوطن حظرت امتلاك أكثر من صيدليتين ووضعت أسس أخلاقيات المهنة ومنع المضاربة والمزاحمة والاحتكارات.
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