إلغاء مباراة في دوري الدرجة الثالثة بعد أحداث مؤسفة.. تفاصيل

ألغى الحكم محمد المصري اليوم، الأحد، مباراة إيتاي البارود ونهضة العامرية في الجولة 17 من دوري الدرجة الثالثة (مجموعة الإسكندرية) في الدقيقة 60 بعد اشتباكات بين أشخاص ينتمون للفريقين.



وفي ظل تعادل الناديين بهدف لمثله في ملعب الأول، لم يكمل الحكم المباراة بعد دخول مشجعين للملعب إثر مناوشات بين الجهازين الفنيين.



وقال رئيس نادي نهضة العامرية عبر تصريحات صحفية: "لم يستقبلوني بشكل جيد عند دخولي الملعب وطلبوا مني الدخول من خلف الأسوار. لاعبنا أصيب فاعترض شخص من الجهاز الفني لإيتاي البارود، ثم دفع بلطجي أحد أفراد جهازنا الفني ثم اندفع عدد من الحاضرين إلى الملعب، ما يقرب من 2000 شخص".



وأضاف: "كأننا في حرب بين بلدين، لا تأمين في الملعب ولا وجود لأعضاء إدارة إيتاى البارود، فقط بلطجية في الملعب، لابد من قرارات رادعة لتجنب مجزرة جديدة، حين جاءوا في مباراة الدور الأول استقبلناهم جيدا".



في المقابل، برر محمود الفقي، عضو مجلس إدارة إيتاي البارود، موقف ناديه بالقول: "الاعتراض بدأ مبكرا من مدرب نهضة العامرية الذي وجه عبارات مسيئة لجهازنا الفني، الحكم طرده لكن لم يمتثل للقرار، فخرج الحكم لغرفته ثم نزل الجمهور إلى الملعب".



وأضاف: "ننافس، لذلك لا يرغب جمهورنا في خسارتنا، جهازنا الطبي وإصابة مدرب حراس النهضة، لا أستبعد وجود مؤامرة حتى لا نستضيف سبورتينج في ملعبنا في الجولة 19".



محمد سمير "ميشو" مدرب نهضة العامرية، الذي اتهمه الفقي بإشعال فتيل الأزمة، أوضح: "الحكم طردني وامتثلت للقرار ولكن حدث سوء فهم لأنني لم أرغب في الجلوس في المدرجات حتى لا أكون قرب الجمهور، فخرجت من مكان آخر".



وتابع: "لاعبنا أصيب فتهكم مدير الكرة بنادي إيتاي البارود وطالب بإخراجه سريعا قبل أن يشتبك مع مدير الكرة في جهازنا، ثم تعرضنا لاعتداءات كثيرة، شخص ما فتح الباب للجمهور لينزل الملعب، هرولنا صوب غرفة الملابس وأغُلق الباب علينا خوفا من الجمهور، أين حقنا؟".