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تعليم

ضبط 9 طلاب يديرون جروب واتس للغش في كفر الشيخ

الأحد 19/يناير/2020 - 04:01 م
غرفة العمليات بمديرية
غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،
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محمود زيدان
رصدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، 4 حالات غش بمدرسة الشهيد حسن هيكل الثانوية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، منهم طالبان قاما بالغش بفتح الفيس بوك والواتس على التابلت الخاص بهما، واستخدامهما في الغش، في مادة تطبيقات رياضية.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم رصد طالبين آخرين يقومان بالغش عن طريق تقسيم شاشة التابلت إلى قسمين القسم الأول للامتحان والآخر به واتس وفيس بوك واستخدامهما فى الغش.

وعلى جانب آخر، أدى 13276 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي" بالقسم العلمي امتحان مادة تطبيقات رياضية ، وأدى 6071 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي" القسم الأدبي" امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

وقررت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،الغاء تكليف رئيس لجنة المدرسة الإعدادية بالحامول، وتحويل عامل ورئيس اللجنة والأمن للتحقيق.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أن المديرية اكتشفت وجود جروب على الواتس لـ 9 طلاب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة فوه الثانوية للبنين، أمس، وتم الوصول للأمن وتم استدعاء الطلاب وتحرير محضر غش لهم.
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