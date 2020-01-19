شاب ينتحر بالرصاص لفشله في الحصول على فرصة عمل بشبرا الخيمة

تخلص شاب فى شبرا الخيمة من حياته إلى الأبد وقام بإطلاق الرصاص على نفسه من فرد خرطوش كان بحوزته لعدم حصوله على عمل ومرورة بحالة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتولى زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثانى شبرا الخيمة التحقيق.



تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا بلاغا من الأهالى بوفاة شخص أثر طلق نارى، وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث.



وتوصلت تحريات العميد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى، والنقيب محمد حسام معاون المباحث، إلى أن المتوفى ويدعى "ع م ش" 20 عاما، بدون عمل، أقدم على الانتحار بإطلاق الرصاص على نفسه من فرد خرطوش كان بحوزته لمرورة بحالة نفسية سيئة لعدم حصوله على عمل وأقر أفراد أسرته أنهم سمعوا صوت طلق نارى من حجرة المتوفى فأسرعوا لاستطلاع الأمر فوجدوه ملقى على الأرض غارقا فى دمائه وبجواره فرد الخرطوش المستخدم فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.