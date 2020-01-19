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فن

مرقس عادل: أنا من مؤيدي الوجوه الجديدة

الأحد 19/يناير/2020 - 09:01 م
مرقص عادل
مرقص عادل
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شيرى نبيل
قال المخرج مرقس عادل بأنه ليس ضد الوجوه الجديدة في مسلسل " حواديت الشانزلزية " .

وأضاف من خلال ندوة صدى البلد: هذا الموضوع أقصده لأسباب عديدة أبرزها أن الجمهور يفضل التنوع والتغير في الأعمال الفنية بالإضافة إلى اختيار هؤلاء الفنانين كان بعد عدد كبير من الاختبارات ، الحمد الله الفنانات حققوا نجاح كبير وهذا ظهر من خلال ردود الأفعال على السوشيال ميديا .
مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

ويظهر إياد نصار، فى شخصية أولى بالمسلسل ويؤدي دور الرجل الذى ينتمي لعائلة الباشاوات ومتزوج من داليا مصطفى، لكنه قتل فى الحلقات الأولى، ويعود للظهور في شخصية ثانية ويعمل كمدير فى البنسيون.

وتدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق، والمسلسل ينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.
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