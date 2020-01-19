مرقس عادل: كواليس مسلسل حواديت الشانزليزيه أكثر من رائعة

قال المخرج مرقس عادل أن كواليس تصوير مسلسل "حواديت الشانزليزيه " كانت أكثر من رائعة .





أضاف من خلال ندوة صدى البلد : كواليس التصوير كانت رائعة خاصة أن الفنان إياد نصار الذي أثبت قدراته الفنية وكان مفاجأة العمل الفنان إدوارد والذي راهنت عليه في الدور الذي قدمه " محقق " بعيد عن الأدوار الكوميديا التي تعود الجمهور عليها ، أيضا مشاركة الفنان فريدة سيف النصر كان مفاجأة بالنسبة للجمهور على الرغم من أنها ظهرت في عدد من الحلقات إلا أنها كانت تريند .





مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.





ويظهر إياد نصار، فى شخصية أولى بالمسلسل ويؤدي دور الرجل الذى ينتمي لعائلة الباشاوات ومتزوج من داليا مصطفى، لكنه يقتل فى الحلقات الأولى، ويعود للظهور في شخصية ثانية ويعمل كمدير فى البنسيون.



