بيت الزكاة يدعم أبناء الوادي الجديد بتيسير حالات زواج وإعانات شهرية

يستكمل "بيت الزكاة والصدقات المصري" دعمه للمناطق النائية، في محطته بمحافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع وزارة التضامن وديوان محافظة وادي الجديد، في إطار "مبادرة فرصة"، حيث يقدم بيت الزكاة والصدقات المصري الدعم لـ 10 حالات تيسير زواج، وحالتين من متضرري حرائق المنازل بتقديم بعض الأثاث ومستلزمات البيت، فضلًا عن دعم 143 أسرة من خلال إعانات شهرية، ودعمًا لذوي الإعاقة يقدم 6 كراسي كهربائية متحركة، لتعينهم على التحرك بيسر.





يأتي ذلك في إطار حرص بيت الزكاة والصدقات المصري في تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر فقرًا، ودعمًا للمبادرات التي تعمل على رفع معاناة الفقراء وتيسير حياة كريمة لهم.



