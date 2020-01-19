آمال ماهر تشوق جمهورها بفيديو من كواليس تسجيل ألبومها الجديد

شوقت الفنانة آمال ماهر جمهورها بفيديو من كواليس تسجيل ألبومها الجديد عبر حسابها على إنستجرام.





وعلقت على الفيديو: "قريبا Soon" .









وكانت قد أحيت النجمة آمال ماهر، حفلًا غنائيًا كبيرًا على مسرح المنارة بالقاهرة الجديدة بحضور كامل العدد، وقدمت آمال أغانى، "اتقى ربنا فيا" و"دارت الأيام" لأم كلثوم و"بداية بدايتك" و"ما خلاص " و"رايح بيا فين" و"آه لو قابلتك" لوردة للمرة الأولى، و"أنا بعشق الغنا قدام عنيك" التى أهدتها لروح خالد البكرى، و"مالى بالأحزان" و"يا عيني عليكي يا طيبة"، "أدينى فرصة"





ويتضمن ألبوم آمال ماهر "أصل الإحساس" 16 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم، تركي آل الشيخ، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، عمرو مصطفي، مدين، تامر علي، خالد عز.







