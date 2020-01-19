شريف منير ينضم لأسرة فيلم يوم 13

انضم الفنان شريف منير لفريق عمل فيلم "يوم ١٣" ويقوم حاليا بتصوير مشاهده داخل ديكور القصر الذي تم بناؤه داخل ستوديو مكة.



ويعتبر فيلم "يوم ١٣" التجربة الثالثة للفنان شريف منير مع شركة "أوسكار" بعد اشتراكه من قبل في مسلسل "الزئبق" مع كريم عبدالعزيز والذي تم عرضه في رمضان 2017 وفيلم "ولاد العم".



‏‎فيلم "اليوم ١٣" يصنف من أفلام الرعب والإثارة والتشويق وتدور أحداثه بشكل تشويقي.



‏‎"يوم 13" سيكون بتقنية ال 3D، وهو من بطولة أحمد داوود ودينا الشربينى وشريف منير وأروي جودة وجومانه مراد بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من النجوم ومن إنتاج أوسكار للتوزيع ودور العرض للمنتجين لؤي عبدالله ووائل عبدالله ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.