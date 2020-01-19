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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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فن

أخبار الفن.. MBC ترد على حذف فيديو المصرية هايدي محمد.. ومتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يهنئ مي عز الدين بعيد ميلادها

الأحد 19/يناير/2020 - 04:12 م
مي عز الدين
مي عز الدين
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شروق ابراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

شاهد.. انهيار نجوم تركيا في جنازة نجم العشق الممنوع
شُيع جثمان الممثل التركي رجب اكتو، أحد أبطال مسلسل "العشق الممنوع"، بحضور النجم التركي كيفانش تاتلتوج الشهير بـ مهند.


حذف أغنية هايدي محمد متسابقة The Voice kids من YouTube
فوجئ متابعو برنامج The Voice Kids بحذف أغنية الطفلة هايدي محمد التي شاركت بها في الحلقة الثالثة من مرحلة "الصوت وبس" في الموسم الثالث من البرنامج من YouTube.

أول رد من MBC على هايدي محمد: الأزمة مختلقة والفيديوهات لم تحذف من يوتيوب

نفى مصدر بقناة MBC مصر ما تم تداوله في أحد المواقع بشأن وجود أزمة حول متسابقة The Voice Kids الطفلة المصرية هايدي محمد، والتي ظهرت في ثالث الحلقات المسجلة للبرنامج في مرحلة "الصوت وبس".


بعد انفصالها عن الثري العربي حسن جميل.. ريهانا تظهر برفقة شاب.. صور
نشرت مجلة Us weekly صورا للنجمة العالمية ريهانا برفقة مغني الراب الأمريكي A$AP Rocky وهما يتنزهان في مدينة الألعاب بـ نيويورك في أول ظهور لهما بعد انفصالها عن الثري العربي حسن جميل.



رخصتي العائلة المالكة.. والد ميجان ماركل يهاجمها بسبب عودتها للتمثيل
أعرب مدير الإضاءة المتقاعد توماس ماركل، والد الممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل، عن غضبه من قرار تخليها هي وزوجها الأمير هاري عن أي ألقاب ملكية ورغبتهما في الاستقلال المادي والاستقرار في كندا.



المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه رسالة لـ مي عز الدين.. ورواد السوشيال ميديا: يا شيخ اتنيل
كتب افيخاي ادراعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، رسالة للفنانة المصرية مي عز الدين في عيد ميلادها.

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