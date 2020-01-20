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تكنولوجيا

إذا كنت تواجه مشكلات في ربط بلوتوث أجهزة مع حاسبك.. إليك هذه الخطوات السهلة.. صور

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:00 ص
ذا كنت تواجه مشكلات
ذا كنت تواجه مشكلات في ربط بلوتوث أجهزة مع حاسبك.. إليك هذه
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ندى على
يواجه العديد مشكلات تتعلق بتشغيل البلوتوث على أجهزة الكمبيوتر وكذلك تبادل الملفات من هاتف أو أجهزة أخرى إلى حواسبهم الشخصية، وبالرغم من أن هذا الأمر يعد سهلا للغاية إلا أن بعض الأشخاص تواجههم هذه المشكلة.

وذكر موقع Digital Trends الخطوات التى يجب اتباعها عند تشغيل البلوتوث وربطه بأجهزة أخرى للقيام بإرسال واستقبال الملفات. 

1- أولا يجب عليك التأكد من استخدام ويندوز 10 وليس ويندوز 7 حيث أن شركة مايكروسوفت قد وقفت الدعم عن ويندوز 7 مما يعنى أنك جهازك سيكون معرض للخطر إذا كنت تستخدم ويندوز 7

2- ادخل على Control Panel على الويندوز وادخل على قائمة الإعدادات Settings للبلوتوث 

3- على قائمة الإعدادات افتح Action Center واضغط على on لتشغيل البلوتوث وكذلك كل الأجهزة. 

4- ابدأ في البحث على كل الأجهزة الموجودة وقم بالربط مع الجهاز التى تريد التبادل منه. 

إذا كنت تواجه مشكلات في ربط بلوتوث أجهزة مع حاسبك.. إليك هذه الخطوات السهلة.. صور
إذا كنت تواجه مشكلات في ربط بلوتوث أجهزة مع حاسبك.. إليك هذه الخطوات السهلة.. صور
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