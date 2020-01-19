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جودريتش: إن الوضع الراهن فى ليبيا يهدد بخطر التصعيد الإقليمي

الأحد 19/يناير/2020 - 06:10 م
جوريتش
جوريتش
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ريهام فيكتور
دعا أنطونيو جودريتش أمين عام الأمم المتحدة، الأطراف المباشرة وغير المباشرة لوقف الاقتتال في ليبيا ، مشيرًا إلى أن " الوضع الراهن فى ليبيا يهدد بخطر التصعيد الإقليمي، مؤكدًا أن تداعيات الازمة الليبية على دول الجوار واضحة وملموسة.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة له خلال انعقاد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، إلى ألمانيا؛ للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.

كان الرئيس السيسي تلقى دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمشاركة فى فعاليات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والتى تبدأ غدا بمشاركة قادة ورؤساء حوالى 11 دولة عربية وغربية معنية بالملف الليبي، بالإضافة إلى ممثلين عن 4 مؤسسات دولية وإقليمية، فى مسعى للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الليبي.

ويتوجه الرئيس السيسي من ألمانيا إلى بريطانيا للمشاركة فى فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية التى تبدأ غدا الإثنين فى العاصمة البريطانية بناءً على دعوة من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

ويشارك فى الفعاليات العديد من قادة أفريقيا والشركات والحكومات والمؤسسات الدولية لاستعراض وتعزيز الفرص الاستثمارية في إفريقيا.​
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