لا شكاوى من امتحانات الإعدادية العامة والمهنية بالبحيرة

أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على انتهاء ثالث ايام امتحان مادة الهندسة بشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة) للفصل الدراسى الأول 2019 / 2020 م وامتحان الشهادة الإعدادية المهنية للفصل الدراسى الأول 2019/2020 في مادتي الرياضيات والتربية الفنية دون أن تتلقى غرفة العمليات أى شكاوى تتعلق بإعاقة سير الامتحانات.





وأشار وكيل تعليم البحيرة إلى أن نسبة حضور الطلاب لامتحانات مادة الهندسة بالشهادة الإعدادية العامة بلغ 92832 من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين 93239 بنسبة حضور 99.6 بالمائة و في امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بلغت نسبة الحضور 6099 من إجمالي عدد الطلبة المتقدمين 6257 بنسبة حضور 97.5 بالمائة.





وأكد بأن غرفة العمليات الرئيسية ومثيلاتها من غرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى حتى ساعته نتيجة للتعاون بين جميع الإدارات والمتابعة والمرور المستمر وحل المشكلات والتزام الجميع بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.



