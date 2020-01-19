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تعليم

انطلاق الملتقى الثقافي المصري العربي الأول بجامعة طنطا

الأحد 19/يناير/2020 - 06:30 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أحمد على
أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي المصري العربي الأول، والذي يعقد لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية ، وذلك غدًا الاثنين في تمام الساعة الـ 11 صباحًا بقاعة المؤتمرات بمقر الادارة العامة لجامعة طنطا ، بحضور لفيف من المستشارين والملحقين الثقافيين عن سفارات الدول العربية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة بدر مدير وحدة التعاون الدولي بالجامعة أن الملتقى يعد أحد نشاطات الوحدة الذي يهدف الى الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وفتح آفاق جديدة ودعم أواصر التعاون العلمي المشترك مع الأشقاء العرب ، مضيفًا انه تم توجيه الدعوة لـ 18 ملحق ثقافي بسفارات الدول العربية داخل مصر .

وقال الدكتور حسام زيتون عضو وحدة التعاون الدولي أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات الملتقى عرض فيلما تسجيليا عن جامعة طنطا والبرامج المميزة بها ، بالإضافة الى حلقة نقاشية عن استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب الوافدين من الدول العربية.
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