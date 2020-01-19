الترجي يهزم الأفريقي 2 - 1 في ديربي العاصمة بالدوري التونسي

فاز الترجي الرياضي في دربي العاصمة على النادي الأفريقي بهدفين لهدف.





تقدم طه ياسين الخنيسي بهدف الترجي الأول من ضربة جزاء سددها في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول وقبل أن يطلق حكم اللقاء صفارة نهاية الشوط نجح النادي الأفريقي في إدراك التعادل عن طريق اللاعب فخر الدين الجزيري فى الدقيقة 42.





شن فريق الترجي العديد من الهجمات على الخطوط الخلفية للفريق الأفريقي ونجح فى الدقيقة 82 فى إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب كوليبالي.





وشهد اللقاء إشهار الحكم الكاميرونى "نيانت أليوم" البطاقة الحمراء للاعب الإفريقي آدم طاوس بعد حصوله على الإنذار الثاني فى المباراة فيما منح لاعب الترجى كوليبالي إنذارا.



