على مقهى "الحالمون بالغد".. أحدث إصدارات دار نهضة مصر للنشر





تستطيع الحصول على نسختك من خلال أجنحة نهضة مصر للنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب.





تقدم دار نهضة مصر للنشر هذا العام كتاب "على مقهى الحالمون بالغد" للدكتور حسام بدراوي، وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري.يستعرض الكتاب حوارات بدراوي الدائمة مع الشباب من خلال أسرة "الحالمون بالغد والعالمون له" التي أنشأها إبان عمله الجامعي حيث يحتوي على مناقشات وسجلات حول العديد من الموضوعات المهمة والحيوية التي شغلت الشباب على مدار ثلاثة عقود.نذكر من تلك الموضوعات التي يطرحها الكتاب: الله– الدين– الإلحاد- وفلاسفة المسلمين - عن السياسة - عن أدب الثورة - عن الطفولة والجمعيات المهتمة بها- عن دور المرأة في المجتمع- عن الأدب والفن والجمال- عن الحرية- عن فلسفات العلم- عن الإنسان.الكتاب يصدر بالألوان متضمنًا عددًا كبيرًا من لوحات الفن التشكيلي بريشة المؤلف وعدد من فنانينا الكبار. كما زوّد "البدراوي" الكتاب بمقاطع موسيقية تستطيع الاستماع إليها أثناء القراءة من خلال تقنية QRC.بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكتاب على مقدمة من د. "محمد المخزنجي"، ود."مراد وهبة"، والشاعر الكبير أ. "فاروق جويدة".