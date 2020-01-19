AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

على مقهى "الحالمون بالغد".. أحدث إصدارات دار نهضة مصر للنشر

الأحد 19/يناير/2020 - 10:47 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تقدم دار نهضة مصر للنشر هذا العام كتاب "على مقهى الحالمون بالغد" للدكتور حسام بدراوي، وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، المقرر انطلاقها 22 يناير الجاري.

يستعرض الكتاب حوارات بدراوي الدائمة مع الشباب من خلال أسرة "الحالمون بالغد والعالمون له" التي أنشأها إبان عمله الجامعي حيث يحتوي على مناقشات وسجلات حول العديد من الموضوعات المهمة والحيوية التي شغلت الشباب على مدار ثلاثة عقود.

نذكر من تلك الموضوعات التي يطرحها الكتاب: الله– الدين– الإلحاد- وفلاسفة المسلمين - عن السياسة - عن أدب الثورة - عن الطفولة والجمعيات المهتمة بها- عن دور المرأة في المجتمع- عن الأدب والفن والجمال- عن الحرية- عن فلسفات العلم- عن الإنسان.

الكتاب يصدر بالألوان متضمنًا عددًا كبيرًا من لوحات الفن التشكيلي بريشة المؤلف وعدد من فنانينا الكبار. كما زوّد "البدراوي" الكتاب بمقاطع موسيقية تستطيع الاستماع إليها أثناء القراءة من خلال تقنية QRC.بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الكتاب على مقدمة من د. "محمد المخزنجي"، ود."مراد وهبة"، والشاعر الكبير أ. "فاروق جويدة". 

تستطيع الحصول على نسختك من خلال أجنحة نهضة مصر للنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوميات شابة منحوسة في شوارع المحروسة.. كتاب جديد لدار السعيد

إصدار حواديت 2020 في معرض القاهرة الدولي للكتاب

روح الحياة المصرية في تفاصيل بسيطة لـ يسري الفخراني

أصول الشر في معرض الكتاب 2020

استعدادا لمعرض الكتاب.. في الطريق إلى الشعر كتاب عن دار الزيات

ترشيحاتنا

أحمد موسى: نظرات أردوغان لـ السيسي فى مؤتمر برلين كلها غل وحقد

مناطق في رفح والعريش .. رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال | تفاصيل

اكشف فورا.. 4 علامات تهدد بأمراض خطيرة في العيون

كيف احتفل محمد صلاح بهدفه في شباك مانشستر يونايتد وفك العقدة .. صور

رد فعل محمد صلاح بعد طلب مذيع سكاي سبورت منح جائزة رجل المباراة لهندرسون

حكاية عروسين لقيا مصرعهما بعد 36 ساعة من زفافهما في بني سويف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية تعلن الدعم الكامل لـ قبرص.. ماذا دار بين الملك سلمان والوزير كريستوديليدوس

بنتلي تكشف إصدار مولسان 6.75 الجديد.. صور

لا ترميه بعد اليوم .. ضعي باكيت الشاي في حذائك وشاهدي ما يحدث