أخذ مصحف موقوف من المسجد.. تعرف على عقوبته عند الله

ورد سؤال لدار الإفتاء بدار الإفتاء من سائل يقول" مما موقف من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا لله تعالى بهذا المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟





أجابت الدار في فتوى لها، أن من يأخذ مصحفًا من المسجد موقوفًا للمسجد فإذا كان قد أخذه من المسجد وخرج خارج المسجد فهو آثم ومرتكب ذنبًا؛ لأنه بمجرد وقف المصحف لله تعالى لهذا المسجد فقد أصبح هذا المصحف ملكًا للمسجد؛ لأنه يزول ملك الواقف عن هذا المصحف بمجرد قوله: وقفته لهذا المسجد.





وبناءً على ذلك: لا يجوز لأحد أن يأخذ المصحف من المسجد ويخرج به خارج المسجد، أما إذا كان قد أخذه وجلس في المسجد ليقرأ فيه القرآن ولم يخرج به من المسجد وأعاده إلى مكان حفظه في المسجد بعد انتهاء القراءة منه فلا إثم عليه في هذه الحالة وإنما يثاب على قراءته للقرآن الكريم.





قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن على أي حال وبغير وضوء باستثناء قراءته من المصحف.





وأوضح « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال: «هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن؟» أنه لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن إلا إذا كانت من المصحف؛ فليزم عندئذ الوضوء لأنه كتابُ لا يمسه إلا المطهرون.





وأشار إلى أن من كان يتعلم أو يُعلم وأراد أن يمسك المصحف دون وضوء فهذا يُعفى عنه من أجل أنه يتعلم ففى مثل هذه الحالة نأخذ بقول المالكية أن هذا معفو عنه ويمكن أن يمسك المصحف بغير وضوء.





حكم مس المصحف لغير المتوضئ





قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على من يتلو القرآن الكريم ويمس المصحف أن يتوضأ لقوله تعالي { لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}.





وأضاف "الورداني" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال مضمونة « هل يجوز لغير المتوضئ مس المصحف عند قراءة القرأن ؟»، الأصل عند جمهور الفقهاء أنه لا يجوز مس المصحف دون وضوء وهذا ما نفتي به والأفضل أن لا يمس المصحف غير المتوضئ.





وأشار الى أن الإنسان الذى لم يكن متوضئا ويريد أن يقرأ القرآن فعليه أن يقرأ من الأدوات الإلكترونية لأن المصحف الإلكتروني ليس فى حكم المصحف الورقي الذى فى مسألة مس المصحف.