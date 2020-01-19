رضا نايل يكتب : النوم في العسل

القاهرة دائما صابرة على البلاء كسيدنا أيوب، تدعو ربها في تضرع واستحياء: "ربي إنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ".





ورغم الضر والبلاء لم يستطع التاريخ أن يدمرها كما دمر بغداد على يد التتار قديمًا، وبوش الابن حديثًا، بل هزم المصريون التتار في "عين جالوت"، وطرد الناصر خليل بن قلاوون حاكم مصر آخر فلول الصلبيين من الشرق، ولكنهم عادوا في عشرينيات القرن الماضي، ووقف الجنرال الفرنسي «جورو» أمام قبر صلاح الدين الأيوبي قائلا: "ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين".





عادوا بـ "سايكس بيكو" التي قالت عنها مجلة "ديلي بيست" الأمريكية في تقرير لها بمناسبة الذكرى 101 لتوقيعها: "على الجميع الاعتراف أن هذا الدمار الذي حاق بالشرق الأوسط في سوريا والعراق واليمن وليبيا، ليس سببه الغزو الخارجي الأمريكي - البريطاني، أو التوترات الداخلية -ثورات الربيع العربي -، ولكن السبب الرئيسي هو تلك الخريطة التي تم بموجبها تقسيم الشرق الأوسط المطلق عليها سايكس بيكو".





حيث تم "اختراع" دول جديدة لم تكن قائمة حينها مثل "سوريا" التي لم يكن لها وجود قبل سايكس بيكو بشكلها الحالي، وأن التقسيم جرى على أساس طائفي، مما زرع بذور الصراعات في المنطقة، فباتت عُرضة لانتقام الجغرافيا السياسية مع أول اهتزاز لحكوماتها المستبدة وهو الأمر الذي أدركه فقهاء المسلمين فقالوا "حاكم غشوم، ولا فتنة تدوم".





والقاهرة تفضل سجن "العزيز" على الفتنة والإغواء كسيدنا يوسف، فتنة سايكس بيكو، وليس امرأة العزيز، ولا تنتظر حلم الملك بالسنبلات الخضر والأخرى اليابسات، بل تنتظر أمر ربها في نهاية السورة" ... وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ".





ومهما طال هذا السجن، سجن "سايكس بيكو" فهي محاصرة بالدمار في صنعاء، بغداد، دمشق، ليبيا، وبالقواعد الأمريكية في دول النفط، ستظل مؤمنة، ولن تكفر كما كفرت "سبأ" فأرسل الله عليها سيل العرم.





وفيها عشنا الرومانسية الثورية لمدة 18 يومًا، فحلمنا بـ "جمهورية" أفلاطون، و"المدينة الفاضلة" للفارابي، ولكن صحونا في 1984 لجورج أورويل، وصورة الأخ الكبير في كل مكان، وشاشات الرصد، وشرطة الفكر، ودقائق الكراهية، ومنظمة الجواسيس.





ثم عدنا كما يقول الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم:" المصريون هكذا يصبرون طويلا ثم ينفجرون في فورة حماس سرعان ما تنطفئ، ويعود كل شيء إلى ما كان عليه، إنهم يبدأون ثوارا على كل ظلم، ثم ينصرفون إلى الاهتمام بمصالحهم الخاصة."





عدنا لـ "النوم في العسل" كما يشير الكاتب الكبير وحيد حامد في فيلمه الشهير، حيث اختار العجز الجنسي رمزا لقدرة القاهرة العجيبة على التعايش مع الضر والبلاء والوباء، وليس أمامها من سبيل سوى دعاء أيوب، واللجوء لسخرية الشعب من نفسه بإطلاق النكت، والذهاب للدجالين والعرافات حتى في كرة القدم، فعندما قرر الزعيم أو النجم عادل إمام شراء "4 قراطيس" من وصفة الدجال التي تشفي من وباء العجز الجنسي، قال له مواطن من الواقفين في الطابور المزدحم: "كفاية عليك قرطاس تبوس بيه".



