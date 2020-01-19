ترجمة خاطئة لاسم الرئيس.. فيسبوك يعتذر للحكومة الصينية

قدمت شركة "فيسبوك" الأمريكية اعتذارًا رسميًا للحكومة الصينية، بعد انتشار ترجمة خاطئة لاسم الرئيس الصيني شي جين بينج، من اللغة البورمية إلى الإنجليزية.



وقدمت "فيسبوك" اعتذارًا عما وصفته بـ"الخطأ الفني"، وقالت إن الترجمة ظهرت في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الصيني لبورما والتي وقع فيها اتفاقيات مع المستشارة في ميانمار أونج سان سو سوتشي.



وأشارت الشركة إلى أنه تم إصلاح الخلل الفني الذي تسبب بترجمات خاطئة، مؤكدة أنها اتخذت خطوات من شأنها عدم تكرار الأمر مرة أخرى.



وذكر تقرير أصدرته وكالة "رويترز" أن المشكلة التي تعرضت لها "فيسبوك" لا تعرف مدة استمرارها فيما يتعلق بالترجمة من الترجمة، فيما أوضحت الشركة أن اسم الرئيس الصيني لم يكن مخزنا في قاعدة البيانات وخوارزميات الترجمة، مشيرة إلى أنه بعد التنبه للمشكلة وجد أن هناك خللا في ترجمة عدة كلمات من البورمية إلى الإنجليزية.

